الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رزق علواني: ما تحقق في مصر السنوات الماضية لم يسبق في التاريخ

النائب رزق علواني
النائب رزق علواني

أشاد النائب رزق علواني، عضو مجلس الشيوخ، باستقبال أهالى مطروح للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: يعكس تقدير الجماهير للطفرة التنموية في البلد، وللجهود الضخمة التي تبذلها القيادة السياسية للارتقاء بمصر والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وثمن علواني في تصريح صحفي له اليوم، صراحة الرئيس في تناول كل القضايا التي تشغل جميع المصريين، لأن ما تحقق في مصر طيلة السنوات الماضية لم يسبق في تاريخ مصر.

وأشار نائب الشيوخ، إلى أن الاستقبال الحافل من جانب أهالي مرسى مطروح والسلوم وسيدى براني للرئيس السيسي، يشير بوضوح أن هذه الزيارات الميدانية المتكررة، تكشف حجم التأييد الشعبي الكبير الذي يحظى به الرئيس السيسي من قِبل أبناء الشعب المصري، وانعكاس لسياساته الناجحة ومواصلته التنمية في كل شبر في أرض مصر.

وأوضح النائب رزق علواني أن الزيارة كشفت ما تحقق في محافظة مطروح خلال السنوات الماضية، من مشروعات قومية تنموية لم تشهدها من قبل، والانطلاق بها على كافة المستويات الاستثمارية والسياحية والتنموية، وبما حقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأبناء مطروح.

الاستقبال الحافل التأييد الشعبي الرئيس السيسي الزيارات الميدانية مطروح والسلوم مشروعات قومية محافظة مطروح سيدى براني النائب رزق علواني

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