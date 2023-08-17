7 متهمين وراء سرقة مكتب مقاولات وشركة بالجيزة

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات تعرض مكتب مقاولات وشركة للسرقة، وتم ضبط المتهمين، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغًا يفيد بتعرض مكتب مقاولات للسرقة على يد مجهولين، حيث تسللوا للمكتب، واستولوا على خزانة تحتوي على مبلغ مالي.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث إلى أن 3 عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنوا من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب السرقة، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كما تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا يفيد بتعرض شركة للسرقة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبتكثيف التحريات، تبين أن 4 أشخاص بينهم سيدتان، وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وأرشدوا عن المبلغ المالي المسروق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.