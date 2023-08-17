الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير تحتفل بعيد السيدة العذراء

مريم العذراء
مريم العذراء

احتفلت كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، بعيد انتقال القديسة مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء،  وترأس القداس الإلهي الأب بولس جرس، والأب هدية تامر، راعيا الكاتدرائية، وكان قد سبق القداس الذبيحة الإلهية تلاوة صلاة المسبحة الوردية. 

ومن جانبه، تأمل الأب بولس في عظة القداس في جولة كتابية بين العهدين القديم، والجديد، مشيرًا الى رموز العذراء المنتقلة إلى السماء بالنفس والجسد، ذاكرًا نص عقيدة الانتقال التي أقرها، البابا بيوس الثاني عشر.

وفي ختام الاحتفال، أقيم التطواف المريمي بأيقونة السيدة العذراء، كما تم تكريم ابناء وبنات الكنيسة، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى تكريم أبناء الثانوية العامة للعام الجديد.

واستقبلت كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، فريق كورال "صوت السلام"، التابع لكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية، تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

جاء ذلك بمشاركة الأب هدية تامر، أحد رعاة الكاتدرائية، ومسؤولو، وأعضاء مختلف الأنشطة الخدمية بالكنيسة، وأبناء الرعية.

تضمنت الأمسية القراءات الكتابية، والتأملات، والترانيم الروحية، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.

جدير بالذكر أن فريق كورال " صوت السلام"، يضم مجموعة كبيرة من الأصوات الشابة في نسخته الرابعة، حيث تعود البدايات إلى التسعينيات من القرن الماضي.

مريم العذراء السيدة مريم العذراء القديسة السيدة مريم العذراء بميلاد السيدة مريم العذراء

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