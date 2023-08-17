محمد حماقى يطرح "ده قلبى ده" على "يوتيوب" اليوم

يستعد الفنان محمد حماقي لطرح أحدث أغنياته بعنوان “ده قلبي ده”، مساء اليوم على يوتيوب، والتي تعتبر ضمن ألبومه الجديد لمون نعناع.

وافتتح حماقى صيف 2023 بطرح أغنية "لمون نعناع" من كلمات الشاعر فلبينو أحمد، وجيتار شريف فهمي، وماجد الصواف، وأسامة الصغير، وتقول كلماتها:

هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير

فترة صعبة وقضيناها ياللا بجملة الخساير

ماهو أصل العيب مش عيبنا

إحنا مافيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا فمايمنعناش إنه لو هو باع

إحنا نجيبله لمون نعناع

ونقوله روق كده

ده إحنا مايلزمناش بياع.

وطرح حماقى ثانى أغانيه في موسم الصيف بعنوان "حبيت المقابلة" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وميكس توما، ديچيتال ماستر أمير محروس، جيتار مصطفي أصلان، طبلة سعيد الأرتيست، كورال مجموعة ناصر حسن، وذلك وفق الخطة التي وضعها حماقى لطرح عدد من الأغانى على مدار الصيف، كما طرح الأغنية الثالثة مؤخرًا بعنوان "مش كفاية فراق".

من ناحية أخرى، يحيى النجم محمد حماقى حفلًا غنائيًا فى ختام مهرجان قرطاج الدولى فى دورته 57 يوم 19 أغسطس الجارى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.