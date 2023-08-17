الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد حماقى يطرح "ده قلبى ده" على "يوتيوب" اليوم

حماقي
حماقي

يستعد الفنان محمد حماقي لطرح أحدث أغنياته بعنوان “ده قلبي ده”، مساء اليوم على يوتيوب، والتي تعتبر ضمن ألبومه الجديد لمون نعناع.

وافتتح حماقى صيف 2023 بطرح أغنية "لمون نعناع" من كلمات الشاعر فلبينو أحمد، وجيتار شريف فهمي، وماجد الصواف، وأسامة الصغير، وتقول كلماتها:

هي سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير

فترة صعبة وقضيناها ياللا بجملة الخساير

ماهو أصل العيب مش عيبنا

إحنا مافيش حاجة تعيبنا

اشتريناه على إنه حبيبنا فمايمنعناش إنه لو هو باع

إحنا نجيبله لمون نعناع

ونقوله روق كده

ده إحنا مايلزمناش بياع.

وطرح حماقى ثانى أغانيه في موسم الصيف بعنوان "حبيت المقابلة" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وميكس توما، ديچيتال ماستر أمير محروس، جيتار مصطفي أصلان، طبلة سعيد الأرتيست، كورال مجموعة ناصر حسن، وذلك وفق الخطة التي وضعها حماقى لطرح عدد من الأغانى على مدار الصيف، كما طرح الأغنية الثالثة مؤخرًا بعنوان "مش كفاية فراق".

من ناحية أخرى، يحيى النجم محمد حماقى حفلًا غنائيًا فى ختام مهرجان قرطاج الدولى فى دورته 57 يوم 19 أغسطس الجارى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

FB_IMG_1692273079630
FB_IMG_1692273079630
البومة ألبومه الجديد الثال تتح تامر حسين تامر حسين ألحان تاير بيت النجم محمد حماق النجم محمد حماقي

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

غياب محمد صلاح.. 6 مرشحين لجائزة الأفضل فى الدورى الإنجليزى

المتهم بحرق منزل شقيقته بعين شمس: “ضيعت نفسى وقتلت ناس بدون ذنب”

تنظيم مسابقة "أسرع ولد وبنت" ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" بكفر الشيخ

محافظ الجيزة يكرّم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

بعد 3 أيام عمل.. التحريات تكشف استيلاء حارس على 1.7 مليون جنيه بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس