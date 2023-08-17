الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"نائب عمال مصر": زيادة بدل العطلات للعاملين الدائمين والأجر اليومى بنظافة الجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

وافق اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وشفيق جلال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، على زيادة بدل العطلات للعاملين الدائمين والأجر اليومي، مما أدى إلى رفع الروح المعنوية لهم.. صرح بذلك مختار أبوالفتوح، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال الجيزة.

وأكد هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية الاجتماعية، أن قرار محافظ الجيزة بزيادة بدلات العاملين يوثق من التفاعلات الاجتماعية الإيجابية في بيئة العمل، ويخلق الاحترام المتبادل، ويحسن من وعي الموظف بالآخرين، وهو دستور يؤمن به التنظيم النقابى، لا سيما أن العاملين بهيئة النظافة والتجميل تابعون لتصنيف نقابة الخدمات الإدارية.

وأضاف "المهيرى" أن مثل تلك القرارات تسهم مباشرة فى رفع الكفاءة الإنتاجية وتوطن للمصلحة العليا لقيم العمل، وهو أمر استراتيجى أساسى فى إدارة وتنمية الموارد البشرية، خاصة أن هناك وظائف مرتبطة بأداء العنصر البشرى وكيفية تأهيله وتوظيفه حسب مهاراته وقدراته من أجل الحصول على مكتسبات إضافية.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الهيئة العامة للنظافة بدل العطلات اتحاد نقابات عمال الجيزة

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