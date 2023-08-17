في إجازة الصيف.. نرشح لك 5 روايات رومانسية في الأدب الروسي

يستغل الكثير من المواطنين إجازة الصيف في القراءة والبحث عن كل ما هو جديد، حتى لا يضع الوقت دون الاستفادة منه، لذا ترشح "الدستور" خلال السطور التالية 5 روايات رومانسية في الأدب الروسي، وتعد روايات الأدب الروسي من أكثر ما يرغب الناس في قراءته.

رواية آنا كارنينا

من الروايات الشيقة التي نرشحها لك، وهى من تأليف ليو تولستوي، وتدور أحداث الرواية حول قصة حب آنا كارنينا لأليكسي فرونسكي، بالرغم من زواجها من النبيل أليكسي كارينين وحبها المطلق لابنها، ولكن وكما يحدث عادة في الأدب الروسي، ولكن الرواية كانت في نهايتها غير سعيدة.

رواية يفجيني أونيجين

الرواية من تأليف ألكسندر بوشكين، صدرت في وقت مبكر من عام 1833م، وتم تصنيفها كرواية شعرية، وتدور أحداثها حول بوشكين بين الرومانسية والنقد الاجتماعي، من خلال قصة حب تعبر عن الحياة الروسية في القرن الـ19، وذلك على هيئة قالب شعري، ومن الروايات التي حظيت باهتمام كبير من القراء خلال السنوات الماضية ومازل يبحث الناس عنها.

رواية السيد ومارجريتا

ومن الروايات الرومانسية في الأدب الروسي، رواية من تأليف يخائيل بولجاكوف، وتعتبر السيد ومارجريتا واحدة من أهم الروايات الروسية في القرن العشرين، وهي قصة حب عميقة مارغريتا للسيد، وهو كاتب يخشى أفكاره الخاصة، وفي نهاية الرواية بفضل تضحية مارغريتا الهائلة، لا تختفي رواية السيد.

رواية السيدة صاحبة الكلب

وتعد من الروايات الرومانسية، من تأليف أنطون تشيخوف، وتعتبرمن الروايات الرومانسية حيث يؤرخ تشيخوف لولادة حب غير متوقع، وهو الحب الذي لا يسعى إليه أي من الأطراف المعنية، حيث أن ديمتري وآنا، كلاهما غير سعيد في زيجاتهما ، ويقضيان عطلاتهما في يالطا بدون أزواجهما، ثم يجتمعون ويبدأون علاقة غرامية، وتستكمل أحداث الرواية عبر صفحاتها حول قصة الحب.

رواية دكتور زيفاجو

ومن الروايات المتميزة التي يقبل عليها الكثير من القراء، وهى من بوريس باسترناك، هي أحد روائع الأدب الروسي، وتحكي الرواية قصة الطبيب يوري زيفاجو الذي يقع في حب زوجته وممرضته، ويتشابك عذاب الحرب مع عذاب روح جيفاجو الممزقة بين المرأتين اللتين أحبهما، هذه القصة تعتبر من أعلى مستويات الميلودراما، ومن الروايات التي عليها إقبال كبير.