تعليم الوادى الجديد: انطلاق اختبارات القبول للمتقدمين لمدرسة التكنولوجيا التطبيقية "WE"

تابع المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، سير العمل باختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمقر المدرسة وذلك في إطار الاستعداد لإستقبال دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد 2023_ 2025 م تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأكّد المهندس سيد أن التقييم يتم من خلال اللجان المُشكلة من وزارة التربية والتعليم وشركة WE للاتصالات لتقييم الطلاب المتقدمين على مستوى المراكز الخمس واختيار العدد المطلوب بما يضمن الشفافية والحياد.

ولفت إلى أن اليوم الخميس سيتم إجراء الاختبارات لـ50 طالب وطالبة من مركزي الخارجة وباريس على أن تستكمل الأعمال غدا الجمعة لعقد اختبارات المتقدمين من مراكز المحافظة المختلفة حسب المجموعات المعلنة.