لو فاتك التريند| متحور كورونا الجديد.. وسعر الدولار اليوم

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية التي تنوعت بين السياسية والفنية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

كيف تقوي مناعتك ضد المتحور الجديد لكورونا؟.. إليك 7 طرق

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور كورونا الجديد eg.5 في 60 دولة حول العالم، وسجَّلت كل دولة من تلك الدول ما لا يقل عن 300 حالة إصابة بالمتحور الجديد.. للمزيد اضغط هنا.

مصدر: الطائرة الخاصة التى توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

أكد مصدر مطلع، أن الطائرة التي أثير حولها الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة، هي طائرة خاصة كانت قد قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق وخضعت للتفتيش، والتأكد من استيفائها كل قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها.. للمزيد اضغط هنا.

عقب طرحه لـ"شيخ العرب".. حمزة نمرة يتصدر ترند "جوجل"

طرح المطرب حمزة نمرة، أغنيته الجديدة "شيخ العرب" ضمن ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "رايق" والذي حقق ردود أفعال قوية منذ طرح أغنياته بشكل منفرد، وتصدر من خلاله الترند لعدة أيام على التوالي.. للمزيد اضغط هنا.

سعر الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري

تصدر سعر الدولار، اليوم اليوم الخميس، محركات البحث على "جوجل"؛ نتيجة إقبال عدد كبير من المصريين على معرفة سعره في البنوك المصرية والعاملة في مصر، لذلك ينشر "الدستور" في السطور التالية سعر الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.. للمزيد اضغط هنا.