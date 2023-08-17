الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| متحور كورونا الجديد.. وسعر الدولار اليوم

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية التي تنوعت بين السياسية والفنية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند". 

كيف تقوي مناعتك ضد المتحور الجديد لكورونا؟.. إليك 7 طرق

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور كورونا الجديد eg.5 في 60 دولة حول العالم، وسجَّلت كل دولة من تلك الدول ما لا يقل عن 300 حالة إصابة بالمتحور الجديد.. للمزيد اضغط هنا.

مصدر: الطائرة الخاصة التى توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

أكد مصدر مطلع، أن الطائرة التي أثير حولها الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة، هي طائرة خاصة كانت قد قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق وخضعت للتفتيش، والتأكد من استيفائها كل قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها.. للمزيد اضغط هنا.

عقب طرحه لـ"شيخ العرب".. حمزة نمرة يتصدر ترند "جوجل"

طرح المطرب حمزة نمرة، أغنيته الجديدة "شيخ العرب" ضمن ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "رايق" والذي حقق ردود أفعال قوية منذ طرح أغنياته بشكل منفرد، وتصدر من خلاله الترند لعدة أيام على التوالي.. للمزيد اضغط هنا.

سعر الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري

تصدر سعر الدولار، اليوم  اليوم الخميس، محركات البحث على "جوجل"؛ نتيجة إقبال عدد كبير من المصريين على معرفة سعره في البنوك المصرية والعاملة في مصر، لذلك ينشر "الدستور" في السطور التالية سعر الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.. للمزيد اضغط هنا.

لو فاتك التريند السياسية والفنية المتحور الجديد لكورونا متحور كورونا الجديد مطار القاهرة شيخ العرب حمزة نمرة سعر الدولار اليوم

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

بعد 3 أيام عمل.. التحريات تكشف استيلاء حارس على 1.7 مليون جنيه بالقليوبية

غلق صالة الوصول رقم 1 بميناء القاهرة الجوي اعتبارًا من الأحد

بحثوا عن الذهب فطاردهم الموت.. لغز العثور على 3 جثث بقنا

ضبط 3500 عبوة سجائر ومخالفات تموينية بالغربية

راح يشترى شاى.. مصرع طفل غرقًا فى منشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس