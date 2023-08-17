عقب طرحه لـ"شيخ العرب".. حمزة نمرة يتصدر ترند "جوجل"

طرح المطرب حمزة نمرة، أغنيته الجديدة "شيخ العرب" ضمن ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "رايق" والذي حقق ردود أفعال قوية منذ طرح أغنياته بشكل منفرد، وتصدر من خلاله الترند لعدة أيام على التوالي.

وتصدر اسم المطرب حمزة نمرة، محركات البحث الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي، ليصبح ترند رقم 2، بسبب أغنيته الجديدة التي طرحها، ولفتت انتباه جميع مستخدمي السوشيال ميديا، وتقول كلمات أغنية شيخ العرب: "فيه ناس معادن يا ولدي وناس ولا تساوي معدن.. وفيه معادن تصدي ودي اللي قلتها أحسن".

وتمكّن المطرب حمزة نمرة من تصدر ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أيضًا بثلاث أغنيات من ألبوم "رايق"، وجاء في المركز الأول أغنية "رياح الحياة" وهى من كلمات الشاعر محمود فاروق وتوزيع وميكساج كريم عبدالوهاب، وتعد رابع أغنيات ألبومه الجديد "رايق".

حفلات الفنان حمزة نمرة

تجدر الإشارة إلى أن الفنان حمزة نمرة، سينتقل خلال الأيام المقبلة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا، لإحياء حفل مميز له في العاصمة الفرنسية باريس 15 سبتمبر، بعدها بيوم يزور مدينة أوترخت الهولندية، ليضع مسك الختام على جولة حفلاته في مدينة مالمو بالسويد 17 سبتمبر.

ويتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كلًا من كريم عبدالوهاب وعمرو الخضري والكندي أندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.

كلمات أغنية "رياح الحياة"

وتقول كلمات الأغنية: "تهبي يا رياح الحياة دايمًا بما لا أشتهيه واللي السنين مقدماه غير اللي قلت نفسي فيه يلاقي قلبي فين دواه واللي أذاه أقرب ما ليه ده جرح بيعلّم! وصعب تسكن الآلام وأخرج من اللي فات سليم وصعب لمّا أروح أنام ما أفضلش أراجع القديم طلع مُكلّف العلام وخدت درس في الصميم ولسه بتعلّم".