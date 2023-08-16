الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر: الطائرة الخاصة التى توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

صورة أرشيفية للطائرة
صورة أرشيفية للطائرة الخاصة

أكد مصدر مطلع، أن الطائرة التي أثير حولها الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة، هي طائرة خاصة كانت قد قامت بالترانزيت داخل مطار القاهرة في وقت سابق وخضعت للتفتيش، والتأكد من استيفائها كل قواعد السلامة والأمن التي يتم تطبيقها على أعلى المستويات داخل كل المطارات والموانئ المصرية، وكذا أن الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس.

وأشار المصدر، إلى أنه بالنسبة لما أثير عن وجود طائرة أخرى تم احتجازها من قبل السلطات الزامبية، أن هذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس. 

وأضاف أنه يتم، حاليًا، التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها الزامبية؛ للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة.

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مصدر: الطائرة الخاصة التى توجهت من مطار القاهرة إلى زامبيا لا تحمل الجنسية المصرية وخضعت للتفتيش

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