«القاهرة الإخبارية»: بدء اجتماع رؤساء أركان «إيكواس» بشأن التدخل العسكرى المحتمل بالنيجر

بدأ اجتماع رؤساء الأركان في دول مجموعة «إيكواس»، اليوم، بشأن التدخل العسكري المحتمل في النيجر، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها اليوم الخميس.

ويبحث الاجتماع نشر قوات احتياطية بالنيجر، حيث يأتي الاجتماع بعد 3 أسابيع من الإطاحة برئيس النيجر محمد بازوم، ويجتمع قادة جيوش دول غرب إفريقيا، اليوم، في أكرا، عاصمة غانا، لمناقشة التدخل العسكري المحتمل في النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية في إعادة محمد بازوم، رئيس النيجر، إلى الحكم بعد الإطاحة به من قبل عدد من العسكريين.

واستولى أعضاء من الحرس الرئاسي في النيجر، برئاسة الجنرال عبدالرحمن تياني، على السلطة الشهر الماضي، ما أثار إدانة من القوى العالمية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، التي قررت الأسبوع الماضي تفعيل قوة عسكرية احتياطية.