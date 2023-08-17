تخفيض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية في الغربية

أعلنت محافظة الغربية، الموافقة على مذكرة العرض المقدمة من مديرية التربية والتعليم بالغربية من قبل محافظ الغربية، وذلك بشأن تحديد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بمدارس الثانوية العامة، وكذلك تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الخاصة والمدارس الثانوية الفندقية الخاصة، جاءت هذه الخطوة استجابة لمطالب أولياء الأمور وتوفير فرص تعليمية أفضل للطلاب.

وفي إطار استعدادات العام الدراسي الجديد 2023/2024، تم الإعلان عن فتح فصول خدمات مسائية بمدارس الثانوية العامة في الغربية، يهدف ذلك إلى تلبية احتياجات الطلاب الراغبين في الالتحاق بفصول الخدمات الثانوية وتوفير مزيد من الفرص للتعلم والتطور الشخصي.

وتم الأخذ في الاعتبار عدد المتقدمين والأماكن الشاغرة والقدرة الاستيعابية للمدارس، ونتيجة لذلك، تم تحديد الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية بمدارس الثانوية العامة بـ 180 درجة.

كما تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية الخاصة إلى 150 درجة، وتخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية الفندقية الخاصة إلى 140 درجة.

وأوضح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تحسين جودة التعليم وتوفير فرص متساوية للجميع، وتسعى المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية إلى توفير بيئة تعليمية تحفز الطلاب وتسهم في تطوير مهاراتهم وقدراتهم، موضحًا أن الحد الأدنى للقبول في بقية نوعيات التعليم الفني سيتم تحديده وفقًا للجدول المعتمد من الوزارة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعليم والتعلم في المدارس بالغربية وتلبية احتياجات الطلاب وأولياء الأمور، وتعكس التزام الجهات التعليمية بتوفير فرص تعليمية متميزة ومتنوعة للشباب في المجتمع، وتعزز هذه الخطوة أيضًا التعاون بين الحكومة المحلية والمدارس الخاصة، مما يسهم في تحسين جودة التعليم بشكل عام.

ويأتي هذا القرار بعد دراسة شاملة للوضع التعليمي والاحتياجات الفعلية في المنطقة، ويعكس التزام الجهات التعليمية بتحسين البيئة التعليمية وتوفير فرص عادلة للجميع في الحصول على تعليم مميز.

وتأمل الجهات التعليمية في الغربية، أن يتمكن المزيد من الطلاب من الاستفادة من الفصول الخدمات المسائية والمدارس الثانوية الخاصة، مما يسهم في تحقيق نجاحهم الأكاديمي وتطويرهم الشخصي.

وتستمر الجهود المبذولة في مجال التعليم والتعلم بالغربية، حيث يعمل القطاع التعليمي بالتعاون مع الأهل والمجتمع المحلي على تطوير البرامج التعليمية وتحسين البنية التحتية للمدارس، بهدف تحقيق تعليم متميز وشامل للشباب في المنطقة.