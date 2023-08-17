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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

12 سبتمبر.. جلسة فتح المظاريف لمناقشة تنفيذ أعمال المرافق والأحياء السكينة بقنا الجديدة

صورة ارشيفة
صورة ارشيفة

أعلن المهندس أيمن رشاد، جهاز مدينة قنا الجديدة، عن تنفيذ عملية تشغيل وصيانة وحراسة وتأمين شبكات المرافق، وذلك لتنفيذ محطة مياه وشبكة صرف صحي وشبكة ري في الحي السكني الأول، ومنطقة النوادي، ومنطقة الخدمات الإقليمية بالمدينة.

وأعلن المهندس أيضًا عن طرح تنفيذ عملية تشغيل وصيانة وحراسة وتأمين شبكات المرافق، وذلك لتنفيذ محطة مياه وشبكة صرف صحي وشبكة ري للحي السكني الثاني، والمنطقة السكنية الرابعة، والمنطقة السياحية، والمنطقة الترفيهية.

وأشار رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة إلى أن العطاء يجب أن يقدم بمظروفين مغلقين؛ أحدهما للعرض الفني، والآخر للعرض المالي باسم رئيس جهاز مدينة قنا، وذلك في موعد غاية جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة على حدة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة قنا أن يجب إرفاق تأمين ابتدائي بقيمة 50000 جنيه مصري للمناقصين الأول والثاني لكل مناقصة على حدة، وأن يتم استكماله بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، وذلك لكل مناقصة على حدة.

وأوضح أن جلسة الاستفسارات للمناقصة الأولى ستعقد يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، في حين ستعقد جلسة الاستفسارات للمناقصة الثانية يوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس 2023. كما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الجهاز للمناقصة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023، والمناقصة الثانية يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023.

وأوضح أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصتين الفئة الثالثة للشركات المتخصصة في أعمال صيانة وتشغيل محطات الصرف الصحي والتحلية والرفع والمعالجة، موضحاً أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق 

واردف ان تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنه 2018 ولائحتة التنفيذية، التى ظلت تعمل بها الحكومة منذ 19 عاماً على أن يعمل بقانون الجديد بعد 30 سنة من تاريخ نشره وأن يصدره وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

29 أغسطس 12 سبتمبر جلسة فتح المظاريف

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