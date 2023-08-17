تُخرج طلابًا بجودة أوروبية.. تفاصيل إنشاء كلية وزارة النقل

تعمل وزارة النقل في الوقت الحالى على تطوير كافة قطاعات الوزارة لمواكبة المشروعات الجديدة التي تقوم بها سواء في قطاع السكة الحديد، أو الأنفاق أو الطرق والكباري أو النقل البحري والبري، حيث تعمل على إنشاء كلية خاصة بالوزارة للتمكن من تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل.

وقال مصدر في وزارة النقل لـ"الدستور"، إنه يتم في الوقت الحالي العمل على إنشاء كلية خاصة بوزارة النقل، لتدريس مناهج خاصة بالسكة الحديد والتقنيات الجديدة وكل ما هو جديد في عالم تكنولوجيا النقل، بالإضافة إلى تدريب طلابها على سوق العمل خلال سنوات الدراسة، وهو ما سيساعد على رفع كفاءتهم وتمكينهم من العمل في سوق العمل المصرية بجودة أوروبية.

وتابع المصدر، أنه تجري دراسة وضع الكلية الخاصة بوزارة النقل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، حتى تتمكن الوزارة من الحصول على كوادر مدربة على أعلى مستوى خلال سنوات الدراسة بالكلية، وهو ما سيساعد في زيادة فرص الحصول على مزيد من الكفاءات التي تحتاجها وزارة النقل بمرافقها.

وأوضح أن تدريس تقنيات السكة الحديد أو الأنفاق خلال سنوات الجامعة سيساعد على مزيد من التطور داخل تلك القطاعات، خاصة أن الوزارة بحاجة لكوادر مدربة على أعلى مستوى بسبب زيادة مشروعاتها.