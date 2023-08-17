الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يكرّم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

محافظ الجيزة يكرم
محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم والنهوض والارتقاء بكل عناصره، كونه إحدى أهم الركائز الأساسية للبناء والتنمية، فضلًا عن تخريج كوادر من الشباب قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي.

جاءت تصريحات المحافظ خلال الاحتفالية التي أقامتها محافظة الجيزة، لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والطلاب المتميزين من أبناء المحافظة، والبالغ عددهم ١١ طالبًا وطالبة، حيث شملت الاحتفالية توزيع أجهزة "لاب توب" وجوائز وشهادات تقدير لكل الطلبة الأوائل، تقديرًا من المحافظة لما حققوه من مستوى تعليمي جعلهم من أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية. 

وأكد "راشد" أن وجود أبناء محافظة الجيزة بين قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية يعكس حجم الجهود المبذولة داخل المحافظة للاهتمام بالعملية التعليمية، موجهًا الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمي الذي وصلوا إليه، والاستمرار في التقدم والتفوق، خاصة في ظل سعي الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتسخير كل الإمكانيات للارتقاء بها.

وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين كتقليد سنوي تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلاب نظرًا لدورهم المهم في الدفع بأبنائهم للتفوق.

ووجَّه المحافظ الشكر لجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم ومنطقة الجيزة الأزهرية، لما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي وتأدية عملهم على أكمل وجه.

وشهدت الاحتفالية حضور هند عبدالحليم، نائب المحافظ، وأشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم، وبدوي علام، رئيس مجلس الآباء.

وشملت أسماء الطلاب المكرمين الطلاب: فايزة علي محمد محمود، بإدارة منشأة القناطر التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الأول على الجمهورية، ومحمد حاتم عبدالسلام، بإدارة الهرم التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبه الرابع على مستوى الجمهورية، وندا عمر السيد محمد، بإدارة العجوزة التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الثامن، ومعاذ عبدالرحيم أحمد، بإدارة الدقي التعليمية بالشعبة الأدبية، وترتيبه التاسع على الجمهورية. 

وفي شهادة الثانوية الأزهرية، الطلاب: ثراء سمير فهيم، بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وترتيبه الأول، ورحمه ياسر الصغير، بإدارة العمرانية بالشعبة الأدبية، وترتيبها الرابع وميسان سمير فهيم، بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية، وترتيبها الثامن، ومحمود سعد حسين، بإدارة كرداسة وترتيبه العاشر، وأحمد مقتدى مصطفى، بإدارة الصديق بالشعبة الأدبية (مكفوفين) وترتيبه الثالث. 

وفي شهادة الثانوية الفنية، هاجر عادل سعيد، بإدارة الهرم التعليمية بشعبة (فندقي إشراف داخلي) وترتيبها الأول، وهايدي سمير إبراهيم، بإدارة العمرانية التعليمية بشعبة زراعي (بستنة) وترتيبها الأول.

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الثانوية العامة تكريم أوائل الثانوية أوائل التعليم الفني محافظ الجيزة

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