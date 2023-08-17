أجواء صيفية.. "إكسترا نيوز" ترصد أبرز فعاليات مهرجان العلمين

رصدت يارا مجدي، موفدة قناة "إكسترا نيوز" أبرز الفعاليات والأجواء المميزة في العلمين الجديدة، مشيرة إلى أن حفلات نهاية الأسبوع تكون قوية جدًا ومميزة.

وقالت موفدة "إكسترا نيوز": "الحماس يتجدد والسعادة على وجوه رواد المهرجان، وهناك حالة وأجواء صيفية خاصة جدًا"، لافتة إلى أن إقبال المواطنين على المهرجان زاد بسبب عطلة نهاية الأسبوع وتنوع الحفلات الغنائية.

وعن البطولة العربية للجودو التي انطلقت يوم 15 أغسطس، قالت موفدة "إكسترا نيوز" إن البطولة مستمرة لمدة 4 أيام تتضمن بطولات للبراعم والناشئين، ويشترك بها 18 اتحادًا عربيًا من مختلف الدول في أجواء حماسية بالصالة المغطاة.

وأضافت: "هناك تجهيزات أيضًا لمهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، بالإضافة إلى حفلات للنجم حكيم والنجمة أنغام والمطرب محمد محسن وحفلات مسرح الشارع".

وأشارت إلى أن مسرح الشارع يقدم حفلات مختلفة تمامًا، وهناك عروض على الممشى السياحي وعروض على المسرح بالمجان للزائرين، مضيفة: "اليوم هناك حفلة على مسرح الشارع فرقة فؤاد ومنيب لتقدم موسيقى مختلفة".

وتابعت: "مهرجان العلمين اليوم يشهد حفل النجم الشعبي المتألق حكيم وسهرة شعبية مختلفة تشهدها مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى حفل المطرب المميز محمد محسن"، مشيرة إلى أن مهرجان العلمين يقدم أكثر من لون غنائي.