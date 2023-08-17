البورصة تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال "آراب للتنمية والاستثمار"

قالت إدارة البورصة، إن شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري، تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 32,532 مليون جنيه إلى 35,135 مليون جنيه.

وأوضحت البورصة، في بيان، اليوم الخميس، أن الزيادة قدرها 2,602 مليون جنيه بإصدار 5,205 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم تمويلًا من أرباح العام و الأرباح المرحلة، وفقًا للقوائم المالية المنتهية في 2021 والظاهرة بالمركز المالي في 2022.

كما تقدمت بمستندات وتعديل مركزها الرئيسي ومحلها القانوني.

وأضافت أن المستندات المقدمة من الشركة جارٍ فحصها واستكمالها ودراستها؛ تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

يشار إلى أن آراب للتنمية والاستثمار العقاري، سجلت صافي ربح بلغ 88.47 ألف جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 382.33 ألف جنيه أرباح نفس الفترة المقابلة من 2022.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.54 مليون جنيه، مقابل 4.27 مليون جنيه في نفس الفترة من 2022.