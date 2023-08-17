الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ارتفعت بمعدل 122%.. "إكسترا لايف" تعرض تقريرًا عن التدفقات الاستثمارية إلى مصر

جريدة الدستور

عرضت قناة "إكسترا لايف" تقريرًا تليفزيونيًا حول التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وجاء في التقرير الآتى:

  • مصر الأولى إفريقيًا فى تدفقات الاستثمار خلال 2022.
  • ارتفاع تدفقات الاستثمار بمعدل نمو يفوق الضعف بنسبة 122%.
  • مصر استحوذت على 25% من إجمالي التدفقات الاستثمارية لإفريقيا.
  • حجم الاستمارات شكل 75.8% من التدفقات فى دول شمال إفريقيا.
  • شهدت مصر زيادة فى مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود.
  • جذبت مصر 2 من أكبر المشروعات الجديدة فى مجال الطاقة المتجددة.
  • عدد المشروعات التى تم الإعلان عنها تضاعف.
  • شهدت إفريقيا قفزة بنسبة 39% فى تلك المشروعات.
  • يتوقع صندوق النقد تصاعد صافى التدفقات الأجنبية فى مصر.
  • تمتع مصر بالعديد من المقومات الاقتصادية لجذب الاستثمارات.
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