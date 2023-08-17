ارتفعت بمعدل 122%.. "إكسترا لايف" تعرض تقريرًا عن التدفقات الاستثمارية إلى مصر

عرضت قناة "إكسترا لايف" تقريرًا تليفزيونيًا حول التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وجاء في التقرير الآتى:

مصر الأولى إفريقيًا فى تدفقات الاستثمار خلال 2022.

ارتفاع تدفقات الاستثمار بمعدل نمو يفوق الضعف بنسبة 122%.

مصر استحوذت على 25% من إجمالي التدفقات الاستثمارية لإفريقيا.

حجم الاستمارات شكل 75.8% من التدفقات فى دول شمال إفريقيا.

شهدت مصر زيادة فى مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود.

جذبت مصر 2 من أكبر المشروعات الجديدة فى مجال الطاقة المتجددة.

عدد المشروعات التى تم الإعلان عنها تضاعف.

شهدت إفريقيا قفزة بنسبة 39% فى تلك المشروعات.

يتوقع صندوق النقد تصاعد صافى التدفقات الأجنبية فى مصر.

تمتع مصر بالعديد من المقومات الاقتصادية لجذب الاستثمارات.