ارتفعت بمعدل 122%.. "إكسترا لايف" تعرض تقريرًا عن التدفقات الاستثمارية إلى مصر
عرضت قناة "إكسترا لايف" تقريرًا تليفزيونيًا حول التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وجاء في التقرير الآتى:
- مصر الأولى إفريقيًا فى تدفقات الاستثمار خلال 2022.
- ارتفاع تدفقات الاستثمار بمعدل نمو يفوق الضعف بنسبة 122%.
- مصر استحوذت على 25% من إجمالي التدفقات الاستثمارية لإفريقيا.
- حجم الاستمارات شكل 75.8% من التدفقات فى دول شمال إفريقيا.
- شهدت مصر زيادة فى مبيعات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود.
- جذبت مصر 2 من أكبر المشروعات الجديدة فى مجال الطاقة المتجددة.
- عدد المشروعات التى تم الإعلان عنها تضاعف.
- شهدت إفريقيا قفزة بنسبة 39% فى تلك المشروعات.
- يتوقع صندوق النقد تصاعد صافى التدفقات الأجنبية فى مصر.
- تمتع مصر بالعديد من المقومات الاقتصادية لجذب الاستثمارات.