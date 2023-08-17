"نجوم الشباك" يشعلون الإقبال على دور السينما.. ومنافسة بين "البريمو" و"ع الزيرو"

حالة من الرواج الكبير حققتها أفلام الموسم الصيفي الحالي بدور العرض السينمائية، مثل “بيت الروبي” بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، “العميل صفر” للفنان أكرم حسني، “تاج” بطولة المطرب تامر حسني، “البعبع” للفنان أمير كرارة، وكان أخرهم “مرعي البريمو” للكوميديان الكبير محمد هنيدي، وهي الأـفلام التي تتنافس على شباك التذاكر السينمائي لهذا العام.

أجرت "الدستور" جولة ميدانية في عدد من دور العرض السينمائية بأماكن مختلفة لرصد حجم الإقبال في فترة ما بعد موسم عيد الأضحي وخلال موسم الصيف، وكانت البداية في سينما الزمالك بعد تجديدها، حيث يعرض بها أفلام “العميل صفر، وش في وش، الفيلم الأمريكي أوبنهايمر”، وسعر تذكرة السينما ٩٠ جنيها للحفلات الصباحية، و١٢٥ جنيها للحفلات المسائية، ١٥٠ جنيا للبلكون.

بالحديث مع أحد العاملين بالسينما، يدعي حاتم الضوي، قال “الحمد لله الموسم الصيفي هذا العام جيد مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة وأن هناك عدد كبير من نجوم الصف الأول يعرض لهم أفلام سينمائية ناجحة، بعدما كان يكتفون بالأعمال الدرامية خلال شهر رمضان فقط، حيث شهد هذا الموسم عودة الكوميديان الكبير محمد هنيدي بفيلم مرعي البريمو”.

وتابع الضوي: "الانتعاشة التي تحدث بصناعة السينما تعود بالنفع على الجميع، من أول صناع الفيلم وحتى أصغر عامل داخل دور العرض السينمائية، لذلك فعودة السينما لحالتها المعهودة تخلق حراكا بالسوق عامة".

بالانتقال إلى مكان أخر، منطقة وسط البلد التي تجمع عددا كبيرا من دور العرض السينمائية التاريخية، ومن أشهرها “سينما مترو” التي تزاحم على شباكها عدد كبير من المواطنون، ويعرض بها أفلام “مرعي البريمو، العميل صفر، بيت الروبي”، وسعر التذكرة ٩٠ جنيها، بالحديث مع “طارق” الذي كان ينتظر بدء الحفلة، قال إنه "سعيد جداً بعودة الموسم الصيفي للسينما المصرية، خاصة وأن عدد كبير من نجوم الشباك قد عادوا مرة أخرى للأعمال السينمائية، وبالنسبة لحالة الإقبال الكبيرة على دور العرض فهي بسبب اشتياق الناس لرواج سينما موسم الصيف ونجومه، مثل محمد هنيدي وكريم عبدالعزيز وأمير كرارة ومحمد رمضان الذي يحظي فيلمه على الزيرو بشعبية ونسبة مشاهدة كبيرة، اعتقد أنه المنافس الوحيد على شباك الإيرادات مع فيلم مرعي البريمو".

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