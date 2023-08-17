إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بمنية النصر بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص بإصابات وجروح متفرقة بالجسم، وذلك خلال مشاجرة بين عائلتين بمدينة منية النصر، في محافظة الدقهلية، بسبب خلافات بينهما، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بالمدينة ووجود مصابين.

وانتقل على الفور ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بين عائلتين بالمنطقة خلف محكمة منية النصر، وذلك على إثر خلاف ومشاجرة سابقة بينهما.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة الطرفين وهما، محمد إ.م.ال. 31 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق، بجرح قطعي بالرأس والذراع الأيسر وقطع بالأوتار والوجه، وتقرر تحويله للمستشفى الدولي بالمنصورة، وفتحي إ.م.ال. 25 سنة، طالب، بجرح قطعي بالذراع الأيمن والرأس والرجل اليسرى، وكمال أ.إ.إ. 21 سنة، طالب، بجرح قطعي بالرأس والذراع الأيمن، وإبراهيم م.م.ال. 57 سنة، عامل، بجروح قطعية، مقيمين ببندر منية النصر، طرف أول، وجمال م.ج.ي. 41 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، وسامي م.ج.ي. 33 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيمان بالدراكسة، ومصابان بجروح قطعية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.