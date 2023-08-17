تقرير: توقعات بتدشين خط ساخن بين زعماء دول قمة "كامب ديفيد"

من المتوقع أن تسفر القمة التي تستضيفها الولايات المتحدة هذا الأسبوع وتحديدًا في منتجع كامب ديفيد، مع اليابان وكوريا الجنوبية، عن اتفاق بشأن تدشين خط ساخن للاتصالات العاجلة بين زعماء الدول الثلاث، وفقًا لما نقلته لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو" اليوم الخميس عن مسئول في البيت الأبيض.

القمة الأمريكية اليابانية الكورية

وقال كورت كامبل، وهو منسق شئون المحيطين الهندى والهادئ فى مجلس الأمن القومى الأمريكى - في حديث له بمعهد بروكينجز الأمريكي: "سيتم الإعلان عن الخطة غدًا الجمعة، في إطار مجموعة طموحة للغاية من المبادرات التي تسعى إلى تأمين مشاركة ثلاثية، سواء الآن أو في المستقبل بين الأطراف المعنية".

وأوضح كامبل أن الهدف الرئيسي للقمة المستقلة الأولى بين الدول الثلاث - والتي سيستضيفها الرئيس الأمريكي جو بايدن في منتجع كامب ديفيد بالقرب من واشنطن- سيكون جعل التعاون الثلاثي "أوسع وأعمق وأكثر اتساعًا" من خلال اتخاذ خطوات والتي ستحول دون تراجع التقدم الحالي في المستقبل.

ومن المتوقع أن يوافق القادة الثلاثة على إجراء تدريبات مشتركة للقوات المسلحة للدول الثلاث بشكل متكرر وتبادل المعلومات في الوقت الحقيقي حول إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية.

اليابان: الردع النووى الأمريكى يعد أساسيًا وفعالًا لأمن البلاد

وسبق وأكد كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو، أن الردع النووي الأمريكي يعد أساسيًا وفعالًا لأمن البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن تصريحات ماتسونو جاءت بعد أن وصف عمدة مدينة "هيروشيما" كازومي ماتسوي، الردع النووي بـ"الحماقة"، وذلك خلال إحياء البلاد للذكرى الـ78 لإلقاء القنبلة الذرية على المدينة.

وقال ماتسونو إن الحكومة اليابانية لديها ثقة تامة بالتزام الولايات المتحدة بالإيفاء بتعهداتها بموجب المعاهدة الأمنية اليابانية- الأمريكية.

وأضاف: "الردع الأمريكي الموسع، بما في ذلك الردع النووي، يعد أساسيًا في إطار الترتيبات الأمنية اليابانية- الأمريكية طالما هناك تهديدات أمنية فعلية مثل تهديد الأسلحة النووية ضد بلادنا".