تصدرت التريند إثر طلاقها من ممثل إيراني.. أبرز المعلومات عن بريتني سبيرز

أفادت تقارير إعلامية، بانفصال المغنية الأمريكية بريتني سبيرز عن زوجها الممثل الإيراني الأصل سام أصغري بشكل رسمي، وذلك بعدما استمر زواجهم لعام واحد فقط، وهو ما جعل اسم بريتني يتصدر "التريند".

- أبرز المعلومات عن بريتني سبيرز

- ولدت عام 1981 في ماكومب بولاية مسيسيبي الأمريكية، واستكملت نشأتها في كينود بولاية لويزيان

- منذ طفولتها وهي تهتم بالاستعراض وتقلد الفنانين، حيث انها تقوم بتقليد حركات الممثلين وأدائهم، وظهرت موهبتها وهي في عمر الحادية عشرة من عمرها أثناء تمثيلها في مسلسل Club Mouse All-New The.

- تعرف بريتني كمغنية وممثلة وراقصة أمريكية مشهورة.

- شاركت عام 1992 ببرنامج المسابقات البحث عن النجوم Search Star.

- قدمت برينتي سبيرز عام 1998 بتوقيع عقدا مع شركة التسجيلات Records، وأطلقت أول أغانيها بعنوان Time More One Baby والتي احتلت صدارة قاتمة أغائي البوب عام 1999.

- أثارت الأغنية جدلا واسعا في الوسط الفني والجماهير، بسبب ارتدائها للزي المدرسي الكاثوليكي الذي ارتدته بالفيديو كليب المصور للأغنية.

- حققت شهرة كبيرة حول العالم وحصلت على المركز الأول في قائمة بيلبورد الأمريكية في العام نفسه والتي تحتوي على 200 أغنية، وتصدرت أغنية بريتني سبيرز الصدارة فيها.

- استطاعت أن تحصد العديد من الجوائز فحصلت على أربع جوائز من جوائز بيلبورد الموسيقية، وغيرها من الجوائز.

- وتزوجت بريتني العام الماضي من ممثل إيراني يصغرها بـ12 عامًا،.

- لم يدم الزواج طويلا إثر خلاف كبير وقع بينهما، وجاء ذلك بعد اتهام سام أصغري لبريتني بخيانتها له، الأمر الذي نفته نفيًا قاطعًا.

- كان الإيراني سام أصغري صاحب 29 عاما، زوج المغنية الأمريكية بريتني سبيرز البالغة من العمر 41 عاما، قد قال إنه تقدم بطلب للطلاق بسبب خلافاتهم، كما ذكر أنه تم الانفصال بشكل رسمي في 28 يوليو 2023.