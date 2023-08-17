الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: القيادة السياسية حرصت على متابعة الحوار الوطني في جميع مراحله

النائب ياسرالهضيبي
النائب ياسرالهضيبي

ثمَّن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، الاستجابة السريعة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها، مشيرًا إلى أن  الرئيس السيسي، حريص على متابعة الحوار الوطني في كل مراحله، من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين، وتلبية آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.

وأكد "الهضيبي، في بيانٍ له اليوم، أن القيادة السياسية تعاملت بجدية شديدة من الحوار الوطني وما يخرج عنه من توصيات، وهو ما منح الحوار الكثير من الزخم، مؤكدًا دوره في تحريك الماء الراكد في الحياة السياسية المصرية، ليمنحها فرص جديدة للمشاركة بفعالية في صناعة مستقبل هذا الوطن، ودفع قطار التنمية والنهضة لكي يستكمل مسيرته التي بدأت منذ سنوات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه بفضل الأسلوب الاحترافي الذي عملت به إدارة الحوار الوطني ساهم في صياغة مقترحات متميزة، تم الاعتماد فيها على كثير من الخبراء المتخصصين، لضمان صياغة رؤى قابلة للتنفيذ، مشددًا على دور الحوار الوطني في العبور إلى الجمهورية الجديدة، من خلال تمهيد الطريق أمام ترسيخ الكثير من القيم المجتمعية والتي على رأسها حرية الرأي والتعبير والاختلاف وقبول الرأي والرأي الآخر. 

وأكد النائب ياسر الهضيبي، أن الحوار الوطني ساهم في تقريب وجهات النظر وخلق مساحات مشتركة بين أطياف المجتمع المصري، الذين جلسوا جميعا على مائدة واحدة يتناقشون حول عدد من القضايا الوطنية المطروحة للنقاش دون النظر إلى المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، حيث اجتمع الجميع على هدف واحد إعلاء المصلحة الوطنية، لذلك كان نجاح الحوار نتيجة طبيعية.

الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الحوار الوطنى مخرجات الحوار الوطني الرئيس السيسي الدكتور ياسر الهضيبي

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