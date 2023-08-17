إيهاب فهمى: تأكيدات واضحة من الدولة بالنظر لنتائج الحوار الوطنى باهتمام شديد

تحدث إيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن أهم المقترحات التي تمت مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني فيما يتعلق بالفنانين والمثقفين.

وقال فهمي، خلال حوار خاص على قناة "إكسترا لايف" على هامش جلسات الحوار الوطني، اليوم الخميس، إن الثقافة هي الأساس في بناء الشخصية الوطنية المصرية، مضيفًا أن الثقافة والفن هما ذراعا القوى الناعمة في كل دول العالم.

وتابع أن الحوار سيكون أكثر ثراءً وستكون هناك استجابة من الدولة بشكل أكبر، لأنه توجد تأكيدات واضحة من الدولة على أنها ستنظر لنتائج الحوار الوطني باهتمام شديد.

وقال فهمي إن المقترحات التي تمت مناقشتها خلال الجلسات كان أهمها "تعظيم دور الثقافة من خلال التحول إلى الرقمنة، لأنها الطريق الصحيح للوصول إلى التقدم، وزيادة العروض السينمائية والمسرحية".