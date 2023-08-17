الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 17-8-2023 في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 17-8-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الجديد 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم الخميس

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الخليج، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد شريف، ضد أهلي جدة، ومباراة الرياض ضد ضمك، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي، بالإضافة إلى مواجهات الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- ضمك × الرياض: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD.

- الخليج × أهلي جدة: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

- باتي بوريسوف × شيريف تيراسبول: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- جينك × أولمبياكوس: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

- دينامو كييف × أريس سالونيكا: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- بشتكاش × نيفتشي باكو: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- ماريبور × فناربخشة: في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري

- قطر × الغرافة: في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- المرخية × الريان: في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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