يبحث الكثير من جمهور كرم القدم، عن موعد أول مباراة للعب محمد شريف، مع ناديه الخليج السعودي، بعد موافقة الأهلي على رحيله بعقد يمتد لموسيمن.

ويأتي ذلك في ظل ما يشهده الدوري السعودي "روشن للمحترفين"، من تواجد نجوم دوليين أجنبي وأفارقة على أعلى مستوى، مثل ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي وإدوارد ميندي حارس منتخب السنغال، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وروبيرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي السابق أيضا، والآن سانت ماكسيمان، وفرانك كيسيه.

موعد أول مباراة لـ«محمد شريف» مع الخليج السعودي

ومن المقرر أن يستهل محمد شريف ظهوره الأول مع فريقه الجديد، الخميس المقبل، عندما يواجه الخليج السعودي مواطنه أهلي جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري روشن للمحترفين.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء، على ستاد الأمير محمد بن فهد.

القنوات الناقلة لمنافسات دوري روشن للمحترفين

وتنقل شبكة قنوات SSC HD السعودية، جميع منافسات دوري “روشن السعودي للمحترفين”، عبر شبكاته المختلفة.

وخسر الخليج أول مبارياته في الموسم الجديد من الدوري السعودي نسخة 2023 - 2024 "روشن للمحترفين"، أمام الفيحاء بنتيجة 3/1.

ووفقا لما ذكرته صحفية الرياضية السعودية، فإنه من المقرر أن يصل محمد شريف للسعودية، اليوم الثلاثاء، للانتظام في تدريبات فريقه الخليج استعدادا لمواجهة بعد غدا الخميس.

وكان نادي الخليج السعودي، قد أعلن أمس الإثنين، تعاقده رسميا مع محمد شريف مهاجم الأهلي السابق، وذلك بعقد يمتد لموسمين مقبلين.

ونشر نادي الخليج السعودي، فيديو عبر حسابه الرسمي على توتير "سابقا" أكس "حديثا"، للترحيب بالمهاجم، مصحوب بتعليق:"يا راميني بسـحر عينـيك الاتنـين 🎶.. ما تقـولي واخـدني ورايـح فيـن".