محافظ أسوان يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية مجتمع مدني فى مجالات التدريب

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة وجمعية قبس من نور فى مجالات التدريب والتطوير المؤسسي وتنفيذ المشروعات التنموية.

ووقعت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية منار أحمد محمد على بنود البروتوكول، بحضور الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع.

ويأتي ذلك فى ضوء رؤية مصر 2030 الهادفة لتحسين جودة الحياة ومستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان شكره لجمعية قبس من نور لما تقدمه من مساهمات إنسانية جليلة هادفة لخدمة أبناء المجتمع، فى كافة المجالات لتكون نموذجاً مشرفاً للجمعيات النشطة والفاعلة.

- تحقيق منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً

وأكد محافظ أسوان، أن هذا التعاون مع قبس من نور وكافة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية يساهم بشكل مباشر فى تحقيق منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن الوصول لنمو اقتصادي مستدام وتنمية المعرفة والابتكار الاستثمار فى البشر، وصقل قدراتهم الإبداعية بما يعود بالخير عليهم وعلى وطنهم الغالي مصر.

فيما أوضحت منار أحمد، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية قبس من نور، أن بروتوكول التعاون بين محافظة أسوان وجمعية قبس من نور يستهدف العديد من المجالات منها ما يتعلق بالتنمية الإدارية والتطوير المؤسسي، وأيضاً الرعاية الصحية وإنشاء المستشفيات الجديدة وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية، وكذا مجال التعليم والتعليم الفني، وإنشاء المنازل وإعادة تأهيل المباني المتهالكة، علاوة على مساعدات التدخلات العاجلة.

وأوضحت أن الجمعية منذ تأسيسها فى عام 2006 وهى تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة لخدمة المجتمع ، والعمل على تحسين سبل العيش للفئات المستهدفة لتوفير حياة كريمة لهم على أكمل وجه، و قامت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية قبس من نور بإهداء درع الجمعية لمحافظ أسوان تقديراً لدعمه للجمعية والتعاون البناء والمثمر.