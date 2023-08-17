الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى

إسعاف
إسعاف

أصيب مواطن فى حادث مروري، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا من الخدمات الأمنية فى طريق الفيوم الصحراوي، يفيد بوجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات،وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

مواطن حادث مرورى طريق الفيوم الصحراوى المستشفى غرفة عمليات شرطة النجدة

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