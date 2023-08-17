الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة البيئة تتوجه إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى اجتماعات الشق الوزارى للمؤتمر

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة فى أعمال الدورة الـ19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، حيث انطلقت أعمال الشق الخاص بالخبراء في الفترة من 14 إلى 16 أغسطس، تليه اجتماعات الشق الوزاري يومي 17 و18 من الشهر الجاري.

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذه الدورة تأتى تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا"، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتحسين تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية.

وأضافت وزيرة البيئة أن المؤتمر يُعد فرصة لتعزيز الالتزام الجماعي للقارة الإفريقية في الأحداث البيئية العالمية الرئيسية القادمة، بما في ذلك مختلف مؤتمرات الأطراف في الاتفاقات البيئية وجمعية الأمم المتحدة للبيئة، ومنها الدورة 28 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) بدولة الإمارات، والاتفاقيات متعددة الأطراف المتعلقة بمكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي.

وتابعت وزيرة البيئة أن هذه الدورة تهدف إلى زيادة تعزيز عمل المؤتمر الوزاري الإفريقي للبيئة فى مساهمته فى البيئة الإقليمية، واغتنام الفرص الناشئة من أجل التنمية المستدامة للقارة الإفريقية.

 وتعقد وزيرة البيئة على هامش فعاليات المؤتمر عددًا من اللقاءات الثنائية لبحث القضايا والتحديات التى تواجه القارة وتعزيز التعاون المشترك.

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أديس أبابا المؤتمر الوزاري الإفريقي

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