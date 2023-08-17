ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية بالهرم

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث الهرم، أن ماس كهربائي بـ"اسبوتات الإضاءة" وراء حريق شقة سكنية وتفحم محتوياتها بدائرة القسم.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.

بإخطار اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، أمر بتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.