الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية بالهرم

حريق
حريق

كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث الهرم، أن  ماس كهربائي بـ"اسبوتات الإضاءة" وراء حريق شقة سكنية وتفحم محتوياتها بدائرة القسم.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الهرم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.

بإخطار اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، أمر بتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحريات الأولية 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق التحري الحماية المدنية السيطرة على حريق داخل شقة بالهرم

الأكثر قراءة

السفير منجى بدر: الحكومة المصرية عززت تحركاتها لتحقيق وتعظيم الحصيلة الدولاريه

زيلينسكى: أوكرانيا اتخذت خطوة مهمة لاستعادة حرية الملاحة فى البحر الأسود

السعودية والصين توقعان 12 اتفاقية تعاون باستثمارات تتجاوز 5 مليارات ريال

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 17-8-2023

أطعمة تساعد فى الوقاية من سرطان البروستاتا (دراسة)

اعترافات المتهم بقتل جاره فى الطالبية: "كان هيفضحنى ويلم عليا الناس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس