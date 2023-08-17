الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تحذير أممى من تفاقم انعدام الأمن الغذائى فى النيجر

النيجر
النيجر

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، من أنّ الأزمة الحالية في النيجر، قد تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلاد بشكل كبير.

 

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان له: إن "العقوبات وإغلاق الحدود يؤثران بشكل كبير على إمدادات النيجر بالمواد الغذائية الحيوية والأدوية".

 

وعبر برنامج الأغذية العالمي عن قلقه الجدي من تداعيات ذلك، وعلى وجه الخصوص من خلال خطر ارتفاع الأسعار، مما يزيد إمكانية الوصول للأشخاص الذين يعيشون بالفعل في ظروف صعبة إلى المواد الغذائية الأساسية أكثر صعوبة".

 

نقص حاد في الطعام

وذكر البيان أن موظفي برنامج الأغذية العالمي قدموا مواد غذائية حيوية لـ 140 ألف شخص في النيجر خلال الأسبوع الأول من أغسطس، وقدموا أيضًا المساعدة اللازمة لـ 74 ألف طفل يعانون من سوء التغذية.

 

ووفقًا للبيانات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، يعاني ما لا يقل عن 3.3 مليون شخص - أي 13% من سكان النيجر - من نقص حاد في الطعام.

 

يشار إلى أن الحرس الرئاسي في النيجر يحتجز الرئيس محمد بازوم منذ 26 يوليو في خامس انقلاب يشهد البلد الإفريقي منذ استقلاله عن فرنسا عام 1960.

 

وأدان قادة معظم الدول الغربية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" الانقلاب.

 

 وفي مطلع أغسطس الجاري، وافق "إيكواس" على خطة للتدخل العسكري في النيجر.

 

ومن المرتقب أن يعقد رؤساء أركان دول "إيكواس"، اليوم الخميس، اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة الغانية أكرا؛ لمناقشة الخطط النهائية لنشر قوات في النيجر.

 

وتستضيف النيجر قوات أمريكية وفرنسية وألمانية وإيطالية في إطار الجهود الدولية لمكافحة مسلحين متمردين، بموجب اتفاقيات مع الحكومة المدنية التي أطاحها الجيش.

 

وتتمتع النيجر بأهمية استراتيجية إضافية للقوى العالمية، بسبب احتياطياتها من اليورانيوم والنفط.

 

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن النيجر تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.

برنامج الأغذية العالمي النيجر الأمن الغذائي نقص حاد في الطعام المواد الغذائية والأدوية تحذير

الأكثر قراءة

صحيفة أمريكية تقارن بين مكاسب روسيا وخسائر الولايات المتحدة خلال عام واحد

وكيل محمد شريف يكشف حقيقة الشرط الجزائى وعرضى الزمالك وبيراميدز

جهود مكثفة لضبط المتهم بسحل شقيقته فى بلقاس

الحرارة وصلت 50.. موجة حر غير مسبوقة تضرب دولة بالبحر المتوسط

ثروت الخرباوى لـ"الشاهد": الإخوان كانت تريد أن تعلن حكومة شرعية باعتراف خارجى

إقالة موظف فى المتحف البريطانى بعد اختفاء قطع أثرية عمرها 3000 عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس