أجندة الدستور الثقافية اليوم الخميس 17-8-2024

ما بين الأمسيات الموسيقية، والأمسيات الثقافية، يذخر اليوم الخميس 17 أغسطس 2024، بالعديد من الفعاليات والأنشطة والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

وضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، يستقبل المسرح المكشوف بالمكتبة في الثامنة والنصف مساء، حفل فني تحييه الفنانة دينا الوديدي.

وفي الخامسة والنصف مساء، يستضيف أتيليه القاهرة، بمقره الكائن بشارع كريم الدولة من طلعت حرب، أمسية جديدة من أمسيات منتدي تغريد فياض الثقافي اللبناني، والذي يعقد هذا المساء تحت عنوان “الكتاب .. حوار العقل والوجدان”.

ــ القاهرة زمن الحرب العالمية ببيت السناري

وفي السابعة مساء، يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة، ندوة بعنوان القاهرة زمن الحرب العالمية الأولي"، والتي يقدمها الباحث أحمد عيد.

تسلط الندوة الضوءعلى جوانب المدينة والمجتمع القاهري وبعض أهم الأحداث التي جرت بها أثناء الحرب العالمية الأولى، بالإضافة إلى عرض لبعض رسومات الجنود والرسامين عن القاهرة في فترة الحرب.

ـــ فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية

وفي الثامنة مساء، يشهد مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا غنائيا للمطرب محمود عبد الحميد.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من روائع رواد الموسيقى العربية منها: "حلوين من يومنا والله، مال القمر، على رمش عيونها غيرها من الأعمال الغنائية.

في سياق متصل، يستضيف مركز الحرية للإبداع ،التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في الخامسة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون "كلام ف السيما " للمخرج أشرف فايق، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "سينما عاطف الطيب وطريقة سرده للأفلام الواقعية".

كما تبدأ اليوم ولمدة ثلاثة أيام، مركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية بالاسكندرية أيضا، ورشة تدريبية حول “نظرية التعلق”، وهي نظرية تصف طبيعة العلاقات طويلة المدى بين البشر وخاصة البالغين تشمل كذلك الصداقات والشؤون العاطفية والعلاقات الرومانسية، وأحيانا في العلاقة بالجمادات والتي تُعرف باسم الكائنات الانتقالية.

ــ انطلاق ليالي صيف الإنتاج الثقافي

وفي التاسعة مساء، يطلق قطاع شئون الإنتاج الثقافى، فعاليات برنامج "صيف الإنتاج الثقافي"، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا".

ويشهد حفل الافتتاح مشاركة من البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، من خلال باقة من استعراضات فرقتى "رضا للفنون الشعبية والقومية للفنون الشعبية"، حيث يقدمان برنامجا متكاملا لأشهر استعراضاتهما معا فى برنامج واحد.