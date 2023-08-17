اليوم.. رؤساء أركان دول "إيكواس" يجتمعون لوضع اللمسات النهائية لنشر قوات فى النيجر

يعقد رؤساء أركان دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، اليوم الخميس، اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة الغانية أكرا؛ لمناقشة الخطط النهائية لنشر قوات في النيجر، على ما جاء في بيان صادر عن المجموعة.

وجاء في البيان الذي نشر مساء الأربعاء، على الحساب الرسمي للمجموعة بمنصة "إكس"، أنه "بناء على توجيه هيئة رؤساء دول وحكومات إيكواس، خلال قمتها الاستثنائية حول الوضع في جمهورية النيجر التي انعقدت في 10 أغسطس 2023 في العاصمة النيجيرية أبوجا، شرعت لجنة رؤساء أركان إيكواس في تفعيل قوة الاحتياط التابعة لإيكواس، من أجل استعادة النظام الدستوري في جمهورية النيجر".

وأضاف البيان: "لهذا الغرض، تعقد لجنة رؤساء أركان إيكواس اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة الغانية أكرا من 17 إلى 18 أغسطس 2023 لوضع اللمسات النهائية لخطط نشر قوة الاحتياط".

تدخل عسكري

وكانت "إيكواس" حذرت من أن عدم تراجع العسكريين عن انقلابهم في النيجر سيؤدي إلى تدخل عسكري من جانب المجموعة.

وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد المنتخب، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.

ومطلع أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول "إيكواس" عُقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.

ورفض رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، في وقت سابق، العقوبات التي فرضتها "إيكواس"، ردًا على الانقلاب العسكري في البلاد؛ ووصفها بأنها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.

وتستضيف النيجر قوات أمريكية وفرنسية وألمانية وإيطالية في إطار الجهود الدولية لمكافحة مسلحين متمردين، بموجب اتفاقيات مع الحكومة المدنية التي أطاحها الجيش.

وتتمتع النيجر بأهمية استراتيجية إضافية للقوى العالمية، بسبب احتياطياتها من اليورانيوم والنفط.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن النيجر تستحوذ على 15% إلى 17% من اليورانيوم المستخدم في توليد الكهرباء في فرنسا.