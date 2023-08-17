تأبين الروائى "حمدى أبو جليل" فى نادى الزراعيين بالفيوم.. الليلة

ينظم إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي، حفل تأبين الروائي الراحل حمدي أبو جليل، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، بنقابة الزراعيين بالفيوم مسقط رأس أبو جليل.

يتضمن تأبين حمدي أبو جليل، والذي تقيمه الهيئة العام لقصور الثقافة، ممثلة في إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي، استعراض لمسيرته الإبداعية، وتسليط الضوء علي أبرز أعماله الروائية والقصصية. بالإضافة إلي شهادات يقدمها رفاقه وأصدقائه من الوسط الثقافي.

وكان أبو جليل، قد غادر عالمنا خلال شهر يونيو الماضي، تحديد في 11 يونيو 2023، عن عمر ناهز الخامسة والستين، بعد رحلة إبداعية بدأت مع مجموعته القصصية “أسراب النمل”، والصادرة في العام 1997، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وخلال رحلته الأدبية، قدم حمدي أبو جليل ــ المنحدر من جذور بدوية ــ إلي المكتبة العربية، العديد من الأعمال الإبداعية، والتي تراوحت بين الأعمال الروائية والأعمال القصصية.

ومن روايات حمدي أبو جليل: “لصوص متقاعدون”، والصادرة في العام 2002، رواية “الفاعل”، والتي فاز عنها أبو جليل، بجائزة نجيب محفوظ، والتي تمنهحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة. “قيام وانهيار الصاد شين”، والصادرة في طبعتين، الأولي عن دار ميريت في العام 2018 ، وصدرت في طبعة ثانية عن دار روافد للنشر عام 2021.

وفي شهر يوليو 2020 قدم المترجم الإنجليزي الكبير «همفري ديفز» ترجمتها للإنجليزية تحت عنوان «رجال ابتلعوا الشمس» وصدرت عن الجامعة الأمريكية في نسختها الإنجليزية، خلال شهر سبتمبر 2021. رواية “يدي الحجرية”، والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. ورواية “ديك أمي”، والتي صدرت بعد رحيل حمدي أبو جليل ولم يرها.

أما المجموعات القصصية الصادرة للكاتب حمدي أبو جليل، نذكر منها: :"أسراب النمل" عام 1997 عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، “أشياء مطوية بعناية فائقة” وصدرت عام 2000، وفاز عنها أبو جليل بجائزة الإبداع العربي. مجموعة “طي الخيام”، والصادرة عن دار ميريت عام 2010. بالإضافة إلي كتابيه “القاهرة شوارع وحكايات”، والذي صدر في أكثر من 10 طبعات عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. وكتاب “نحن ضحايا عك .. رواية أخري في التاريخ الإسلامي”، وصدر عن دار بتانة للنشر عام 2017، وكتابه عن الشاعر أسامة الدناصوري المعنون بـ “الايام العظيمة البلهاء .. طرف من خبر الدناصوري”.