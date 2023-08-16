الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية

ارشيفه
ارشيفه

جدد قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح المطرية، حبس المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المطرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط  (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) لقيامه بالاشتراك مع (شخصين - مقيمين بذات العنوان) بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنه.

كما عُثر على (آثار ردم لحفرة بقطر 1،5 × 1،5 متر - أدوات حفر وتنقيب  - 36 قطعة فخار محطمة).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار والعثور أسفل الحفر على عدد من القطع الفخارية تحطمت أثناء الحفر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

المطرية حبس المتهمين الحفر والتنقيب عن الآثار العقارات

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