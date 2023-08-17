أطعمة تساعد فى الوقاية من سرطان البروستاتا (دراسة)

لا يزال سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وقاتلة لدى الرجال، ووجدت دراسة أجرتها جامعة جنوب أستراليا، سابقًا، أن خطر الإصابة بسرطان البروستاتا أقل لدى الرجال الذين يستهلكون الفواكة والخضروات الملونة بشكل منتظم.

وأظهر الباحثون من جامعة جنوب أستراليا أن الرجال الذين يأكلون الفواكة والخضروات الملونة بانتظام لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان البروستاتا، حيثُ يمكن الوقاية من سرطان البروستاتا من خلال مجموعة متنوعة من الوجبات الغذائية الغنية بالمغذيات الدقيقة المحددة، ويتعافى الرجال الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي لهذه الحالة بسرعة أكبر.

وتسلط النتائج، من دراستين نشرتا في مجلة السرطان، الضوء على أهمية اتباع نظام غذائي متوسطي أو آسيوي يتضمن هذه الأطعمة.

قارن الباحثون تركيزات المغذيات الكبيرة في البلازما لمرضى سرطان البروستاتا مع مجموعة تحكم صحية، وكشفوا عن انخفاض مستويات اللوتين والليكوبين وألفا كاروتين والسيلينيوم في مرضى الكمبيوتر الشخصي ومستويات عالية من الحديد والكبريت والكالسيوم في نفس المجموعة، مقارنة بالضوابط .

كما ارتبطت زيادة تلف الحمض النووي بعد التعرض للإشعاع بانخفاض الليكوبين والسيلينيوم في بلازما الدم.

وأوضحت الدراسة أنَّ الرجال الذين تقل تركيزاتهم في البلازما عن 0.25 ميكروجرام لكل مليلتر من الليكوبين/ أو أقل من 120 ميكروجرام/ لتر للسيلينيوم لديهم خطر متزايد للإصابة بسرطان البروستاتا ومن المرجح أن يكونوا أكثر حساسية للآثار الضارة للإشعاع.

وتشمل الأطعمة الغنية بالليكوبين الطماطم والبطيخ والبابايا والعنب والخوخ والبطيخ والتوت البري، وتشمل الأطعمة الغنية بالسيلينيوم اللحوم البيضاء والأسماك والمحار والبيض والمكسرات.

ويقول أطباء الدراسة، إن تناول الأطعمة الغنية بالليكوبين والسيلينيوم بشكل طبيعي أفضل من تناول المكملات الغذائية، حيث تكون الفوائد محدودة.

وفقًا لدراسات سابقة يقول أحد الأطباء: «توصيتنا هي اعتماد نظام غذائي متوسطي يستعين بمساعدة اختصاصي التغذية لأن الناس يمتصون العناصر الغذائية بطرق مختلفة، اعتمادًا على الطعام والجهاز الهضمي والنمط الجيني للشخص وربما الميكروبيوم».

تم سابقًا ربط عوامل الخطر الأخرى، مثل العرق والتاريخ العائلي والعمر بسرطان البروستاتا، قائلاً: «هناك دليل قوي على أن زيادة الوزن وطول القامة يزيدان من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وأنَّ الأنظمة الغذائية الغنية بمنتجات الألبان وقليلة فيتامين قد تزيد أيضًا من المخاطر ولكن الدليل أقل وضوحًا».