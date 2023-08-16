قناة الناس| أمين الفتوى يكشف سر تشبيه رزق المتوكل بأرزاق الطير (فيديو)

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنّ سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم، أوتى جوامع الكلم، وبالتالى التعبيرات والتشبيهات النبوية تكون فى غاية الجمال الحقيقة والبلاغة.

وأضاف أمين الفتوى، الأربعاء، خلال برنامج “مع الناس”، المذاع عبر قناة “الناس”، "حال الطير، لا يجلس فى العش، ولا ينتظر أن يساق الرزق إليه سوقًا، هو بيخرج من عشه ويبحث عن رزقه، وبالتالى هو يبحث عن رزقه، ويتحرك، وهذا سلوكه، يبحث عن رزقه ويعلم بفطرته التى خلق عليها، إن للكون خالقا وضع له الرزق وعليه أن يبحث عنه".

وتابع أمين الفتوى: "علينا أن تكون قلوبنا مثل قلوب هذه الطيور، معلقة بالله، فلازم نكون فى الداخل والخارج معلقيبن بالله، ونأخذ بالأسباب، ونبحث عن الرزق، وألا نتوكل على الأسباب فنوكل إليها".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.