"الفرصة".. مؤسس "سوبر بى": نلبى كل احتياجات البيت البورسعيدى منذ 2020

عرض المتسابق إسلام المر مؤسس شركة "سوبر بي"، فكرة مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة".

وقال "المر" خلال تحدي الدقيقة الواحدة إن "سوبر بي" هو تطبيق موجود في محافظة بورسعيد منذ عام 2020، موضحًا أن التطبيق يلبي كل احتياجات البيت البورسعيدي من سوبر ماركت ومطاعم وجزارة وصيدليات وغيرها.

وتابع: "حققنا أكثر من 465 ألف أوردر ناجح، كما حققنا 49 مليون جنيه إجمالي حجم البضائع، وأكثر من 5.5 مليون جنيه أرباحًا".

واستكمل: "نوصل الطلب خلال 25 دقيقة على مدار 24 ساعة، ويعمل معنا أكثر من 250 موردًا في أكثر من 21 فئة ما بين السوبر ماركت والمطاعم ومحال الجزارة والصيدليات والخضروات والفاكهة وغيرها"، مشيرًا إلى أن معدل النمو الشهري 14% وحاليًا في نقطة التعادل.

ويحصل الفائز على شيك بقيمة ربع مليون جنيه من شركة إنرشيا للتنمية العقارية ويصعد للنهائيات للمنافسة على جائزة مالية كبرى من بنك CIB بالإضافة إلى حملة إعلانية مجانية مقدمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة "ON".