الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على المتهم بقتل عمه باستخدام فأس فى الدقهلية

القبض
القبض

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على المتهم بقتل عمه بعد تعديه عليه بالضرب بفأس على رأسه خلال مشاجرة بينهما، وذلك بعزبة الملاحة التابعة لدائرة مركز شربين.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بمصرع شخص على يد نجل شقيقه بعزبة الملاحة التابعة لدائرة المركز، خلال مشاجرة بينهما.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين أن القتيل يدعى عبد الرازق عبد الواحد زيدان، ويبلغ من العمر 56 عامًا، وتعدى عليه نجل شقيقه ويدعى أحمد ز.ع.ال. بضربه بفأس على رأسه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وكشف شهود عيان، أن البداية كانت بمشاجرة نشبت بين المتهم ونجل القتيل، وتدخل الضحية للدفاع عن ابنه، وتم عقد جلسة للصلح، إلا أن الخلاف تجدد بين الطرفين، وتعدى المتهم على عمه بضربه على رأسه مستخدمًا فأسًا أراده قتيلًا في الحال، وفر هاربًا.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

الأجهزة الأمنية الدقهلية القبض المتهم قتل

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