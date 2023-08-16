سعاد صالح: توجد خطوات سلمية يجب اتباعها قبل الوصول للطلاق

قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك فرقًا بين النصوص الإلهية والتطبيق البشري لهذه النصوص، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى قبل الطلاق وضع خطوات سلمية لحل المشكلات الزوجية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية etc، أن الأصل في الزواج هو عقد الحياة والله سبحانه وتعالى جعله آية من آياته في قوله تعالى "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً"، وهذا يدل على اهتمام الشريعة بالعلاقة الزوجية وأنها يجب أن تكون مستقيمة وبعيدة عن المشاكل ولذلك كان الأصل في الطلاق "الحظر" وليس الإباحة.

متى يكون الطلاق هو الحل الوحيد؟

وتابعت، أن الطلاق يكون في حالة استحالة العشرة بين الزوجين، مؤكدة أن الخطوات التي يجب أن يلتزم بها الزوجان قبل الطلاق هي كما جاء بقوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"، والأمر الثاني تعيين حكم من أهله وحكمًا من أهل الزوجة، "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا".

وأشارت إلى أن المرحلة الأخرى هي النشوز، ويكون من المرأة والزوج، وفي حالة الشقاق من الزوج ومعناه عدم الإنفاق عليها فالمرأة تطلب الصلح معه.