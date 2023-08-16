عقب طرحه بالسينمات.. تفاصيل شخصية أكرم حسني في العميل صفر

انطلق منذ ساعات عرض فيلم“ العميل صفر ” للنجم أكرم حسني، ليشارك في موسم الصيف الجاري بجانب أفلام عيد الأضحى الماضي وأربعة أفلام تنافس منذ الموسم الصيفي الجاري، بمشاركة الكثير من نجوم الفن من بينهم الفنان بيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والفنانة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.

تفاصيل شخصية الفنان أكرم حسني

وعن تفاصيل شخصية الفنان أكرم حسني، في فيلم "العميل صفر"، علمت "الدستور" أنه يجسد دور "صفر عبداللطيف شداد الهمم"، وهو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابًا بسيطًا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلًا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

قاعات عرض الفيلم في القاهرة

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قاعات عرض الفيلم في المحافظات

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