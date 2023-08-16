الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عقب طرحه بالسينمات.. تفاصيل شخصية أكرم حسني في العميل صفر

الفنان أكرم حسني
الفنان أكرم حسني

انطلق منذ ساعات عرض فيلم“ العميل صفر ” للنجم أكرم حسني، ليشارك في موسم الصيف الجاري بجانب أفلام عيد الأضحى الماضي وأربعة أفلام تنافس منذ الموسم الصيفي الجاري، بمشاركة الكثير من نجوم الفن من بينهم الفنان بيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والفنانة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي، الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل.

تفاصيل شخصية الفنان أكرم حسني

وعن تفاصيل شخصية الفنان أكرم حسني، في فيلم "العميل صفر"، علمت "الدستور" أنه يجسد دور "صفر عبداللطيف شداد الهمم"، وهو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابًا بسيطًا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلًا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

قاعات عرض الفيلم في القاهرة

"سيتي ستارز مدينتي سيتي شكيب أكتوبر جولدن ستارز ارابيلا كايرو مول كايرو فستيفال سين سينما كوزموس مول ألماظة الزمالك الهرم مول مصر مترو القاهرة الدامون تاون أركان داندي مول ليدو، مول العرب أوديون كايرو بالاس بوينت 90 جالاكسي المنيل السرايا مول أمريكان بلازا بندر المعادي نورماندي الشتوي جلاكسي المعادي جراند نايل تاور سيتي مول شبرا صن سيتي بورتو كايرو جولف سيتي العبور".

 

قاعات عرض الفيلم في المحافظات

“يونيفرسال سيجال الغردقة العالمين دار الهيئة الهندسية جراند سينما الغردقة الشعب الوادي الجديد أمير إسكندرية الشعب السويس مجمع سموحة الشعب المحلة فريال إسكندرية الشعب كفر الشيخ توليب إسكندرية فيوتشر مول توليب الساحل بورتو السخنة AGENT ZERO زهران الساحل دنيا إسماعيلية اللوتس الساحل صيدناوي أسيوط المنتزة الساحل جالاكسي المنصورة الديب مول سيتي شكيب المنيا العجمي ستار جمهور عام المركز التجاري أسيوط كيروسيز شرم الشيخ بورتو مارينا المصرية بلازا الزقازيق”.

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