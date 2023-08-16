الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«المصريين»: استقبال أهالى مطروح للرئيس يعكس تقدير الجماهير للطفرة التنموية

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا

أثنى حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محافظة مطروح، وإجراء حوار مفتوح مع أهالي مرسى مطروح والسلوم وسيدى براني، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات المتكررة في العديد من محافظات مصر والحوارات المستمرة مع الأهالي والقيادات الشعبية بالمحافظات هي مرآة حقيقية للتأييد الشعبي الكبير الذي يحظى به الرئيس السيسي من قِبل أبناء الشعب المصري، وهو ما انعكس خلال استقبال أهالي مطروح لقائد مصر.

وقال "أبوالعطا" في بيان الأربعاء، إن لقاء الرئيس السيسي بأهالي محافظة مطروح نموذج حي للتواصل الجماهيري بين الرئيس والشعب، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة أكدت مجموعة من الحقائق في مقدمتها الوعى الكبير من أهالينا بمطروح وبراني والسلوم بالدور الكبير والهام الذى يقوم به الرئيس السيسي من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكل المصريين.

حزب "المصريين": زيارة الرئيس لمطروح تؤكد حرصه في التعرف على مشاكل المواطنين

أضاف رئيس حزب "المصريين" أن القبائل الحدودية استقبلت الرئيس بحب وتقدير بعدما شاهدت بعينها التطوير الملموس على أرض الواقع، وجهود الدولة في تنمية مصر من مشروعات خدمية وتنموية، لافتًا إلى أن حوار الرئيس مع قبائل مطروح كشف عن حرص الرئيس على مصارحة ومكاشفة الشعب المصري بالتحديات التي واجهت الدولة في السنوات الأخيرة والحلول غير التقليدية للخروج من الأزمة.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن الرئيس السيسي دائمًا ما يحرص على التعرف عن قرب على مشكلات المواطنين والعمل على تذليل جميع العقبات التي تعترض وصول جميع الخدمات المقدمة لهم من الدولة، وهو ما يتضح جليًا من زياراته المتكررة للعديد من محافظات مصر، ولعل آخرها زيارة اليوم إلى مطروح، التي تأتي بعد تحقيق طفرة تنموية هائلة غير مسبوقة في كافة القطاعات والمجالات داخل المحافظة.

أشار أبوالعطا إلى أن ما شهدته محافظة مرسى مطروح خلال العقد المنقضي من مشروعات قومية تنموية لم تشهدها من قبل، لا سيما بعد أن عكفت الدولة على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة للمحافظة التي تتمتع بها مدن مطروح على المستويات الاستثمارية والسياحية والتنموية، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأبناء المحافظة.

واختتم: «الرئيس السيسي دائمًا ما يحرص على طرح كافة المعلومات أمام شعبه حتى يصبح على دراية كافية بما يدور داخل الدولة وخارجها من مشروعات تنموية عملاقة وعلاقات دولية وإقليمية، وهذا يؤكد أننا نعيش عصرًا جديدًا من الديمقراطية والمصارحة، إلى جانب أن الرئيس كان حريصًا على توضيح الأمور المتعلقة بالأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي أكد خلالها أن الدولة المصرية قادرة على عبور هذه المرحلة وجعلها في طي النسيان».

حزب ”المصريين“ تحالف الأحزاب المصرية السيسي محافظة مطروح الحوارات الرئيس

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