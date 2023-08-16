الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هيئة الكوارث التركية: زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب ولاية أضنة

زلزال
زلزال

ذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، مساء الأربعاء، أن زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية أضنة جنوب البلاد.

 

وأفاد بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر منصة "إكس"، بأن "الزلزال وقع عند الساعة 17:36 في منطقة آلا داغ على عمق 7.3 كم".

 

وأضاف البيان، أن الولاية لم تسجل أي حالات سلبية حتى الساعة 18:45، وتتواصل أعمال المسح الميداني للتأكد من عدم وقوع أضرار.

 

في غضون ذلك، نقلت وكالة الأناضول، عن رئيس بلدية آلا داغ، مصطفى آق غديك، إنهم "لم يتلقوا بعد أي بلاغات عن وقوع أضرار".

 

وأوضح رئيس البلدية أن الفرق تواصل أعمال المسح للتأكد من عدم وقوع أضرار جراء الزلزال.

 

وضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، الأسبوع الماضي، ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد. وحدثت هزة أرضية بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر في ولاية ملاطية جنوب البلاد.

 

وتقع ولاية ملاطية بجوار ولاية كهرمان مرعش شرقًا التي كانت مركز الزلزالين الكبيرين المدمرين في فبراير الماضي.

 

وفي نفس اليوم ضرب زلزال آخر بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.

 

وكان ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير 2023، زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى والجرحى، كما دمّر العديد من المباني، فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

 

إسطنبول في دائرة الخطر

 

يتوقع العلماء حدوث زلزال قوي تفوق قوته 7 درجات في إسطنبول ومنطقة بحر مرمرة، وستشعر كل تركيا بعواقبه الاقتصادية، وفق التقارير المختلفة.

 

وفي ضوء هذه التوقعات، أعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، محمد أوزهاسكي، عن أول إجراء بشأن زلزال إسطنبول المحتمل، معلنًا عن البدء في جعل مباني المدينة أكثر مقاومة للزلازل.

 

وقال أوزهاسكي إنه سيتم بناء 350 ألف وحدة سكنية مقاومة للزلازل، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية ستقدم دعمًا ماليًا للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تتضرر من الزلزال، حيث ستوفر برنامج "تحويل على الفور" لإعادة بناء المنازل بشكل مقاوم للزلازل.

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هيئة إدارة الكوارص والطوارئ التركية زلزال ولاية أضنة منطقة آلا داغ المسح الميداني

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