خبير: الجوع بات يطرق باب الصين بسبب الفيضانات في الشمال والتصحر بالجنوب

قال مصطفى العمار، خبير الأمن الدولي، إنه لابد من الفصل بين المثالية والواقعية في الإعلام، فالصين على مستوى السياسة وعلى مستوى التطلعات معروفة بالنزاعات والصراعات.

وأضاف خلال مداخلة عبر “سكايب”، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية مارينا المصري،والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الصين ذات الصمامات الخمس خلال القرن الماضي استطاعت أن تتقدم بشكل كبير من خلال الصناعة والتجارة، وغلق فجوة الفقر، وأشعرت شعبها بالرفاهية.

وأشار إلى أن هذا التقدم وهذه الرفاهية أصبحت تواجه تحديات كبيرة، خصوصًا وأن الجوع بات يطرق باب الصين بسبب الفيضانات في الشمال والتصحر في الجنوب، موضحًا أن الصين اليوم ربما ترى أن موقفها مع روسيا سوف يكبدها خسائر كبيرة.

هل ستتنازل الصين عن النفط والغاز من روسيا؟

وتساءل هل ستتنازل الصين عن النفط والغاز من روسيا وتتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتأخذ منها الحبوب، مؤكدًا أنه واقعيًا الصين أصبحت الدولة التي يعتمد عليها الكثير من الدول حتى في أوروبا.