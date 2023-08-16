الخولي: استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني تؤكد أهميته القصوى

علق النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، علي استجابة الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن مشاركة جميع فئات المجتمع بالحوار الوطني كان الهدف منه الخروج بتوصيات ومخرجات يكون الجميع مقتنعًا بها.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن الاستجابة الفورية من جانب الرئيس السيسي لمخرجات الحوار الوطني تدل على الأهمية القصوى للحوار ومخرجاته.

وأشار إلى أن الاستجابة تقول بأن الرئيس متفهم لجميع الآراء ويستطيع أن ينفذ ما هو في إطار صلاحياته القانونية والدستورية.