الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب والرياضة يفتتح منافسات البطولة العربية للجودو 2023 بالعلمين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، افتتاح منافسات البطولة العربية للجودو ٢٠٢٣، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، والتي تستمر منافساتها حتى 18 أغسطس الجارى، بمدينة العلمين، بحضور خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد العربي للجودو، مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، والكابتن محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات القومية للجودو.


وخلال كلمته أكد وزير الشباب والرياضة علي أن  البطولة العربية للجودو مناسبة مثالية لتبادل الخبرات والتعرف على ثقافات جديدة، وتعزيز الروح الرياضية والتضامن بين الشباب العربي، وفرصة لاكتشاف المواهب الصاعدة وتشجيعها على ممارسة هذه الرياضة والتطور فيها، كما أنها فرصة لتعزز العلاقات الثقافية والرياضية بين دولنا العربية.


وأعرب "صبحي" عن شكره للجهات المنظمة والمسؤولين والمدربين واللاعبين الذين عملوا بجد لإعداد هذه البطولة، كما أعرب عن تقديره العميق لجميع الرياضيين والرياضيات الشباب الذين يمثلون بلدانهم بكل فخر وشرف في هذه البطولة.

 

أشار إلى ضرورة تكاتف الجميع لجعل هذه البطولة بداية لمستقبل مشرق للجودو في العالم العربي، وتحقيق نجاحاً مشتركاً في تعزيز الرياضة وتطويرها في كافة البلدان العربية، مبيناً أن نجاح هؤلاء الشباب في هذه البطولة هو نتيجة للتدريب الجاد والتفاني، فهم قدوة حقيقية للشباب الآخرين ومصدر إلهام للجيل القادم من الرياضيين.

 

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلي دور الدولة المصرية في دعم الشباب وتوفير الفرص الرياضية لهم، وايمانها الكامل بأهمية الرياضة في تطوير الشباب وبناء شخصياتهم، مشيراً إلي حرص الدولة المصرية على تعزيز البنية التحتية الرياضية وتوفير الأجواء المناسبة والدعم المالي للرياضة والرياضيين.

 

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