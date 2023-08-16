الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المؤتمر" يثمّن استجابة الرئيس السيسى لمخرجات الحوار الوطنى

د. رضا فرحات
د. رضا فرحات

ثمّن اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، استجابة الرئيس السيسى لمخرجات الحوار الوطني، فى جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية وتأكيد الرئيس على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها، وتطبيق ما يمكن منها فى إطار صلاحيات الرئيس القانونية والدستورية، وبما يستوجب منها التعديل التشريعى إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية يؤكد نجاح الحوار الوطنى ويعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دور القوى السياسية وخلق مناخ مناسب يساعد على مشاركة جميع أطياف الشعب المصرى بمختلف توجهاته السياسية فى صناعة مستقبل هذا الوطن، وتمهيد الطريق للعبور نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن مخرجات الحوار الوطنى سيكون لها دور كبير فى المساهمة فى حل جميع المشكلات التى تواجه الدولة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريحات صحفية له، أن استجابة الرئيس رسالة طمأنة لكل القوى السياسية والمشاركين فى الحوار الوطنى للمضي قدمًا فيه، مشيرًا إلى أن الحوار الوطنى يمثل إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية، وخلق حالة من التلاحم والزخم السياسي خلال الفترة الأخيرة، وقطع شوط كبير في إنجاز مخرجات ملموسة وحقيقية، بما يؤكد أن هناك توافقًا كبيرًا قد تم بين جميع المشاركين، والذين مثلوا كل أطياف المجتمع.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى المخرجات التى تتعلق بملف لجنة المحليات التى كان من ضمن المشاركين فى كل الجلسات التى عقدت بشأنها، إلى أهمية وجود مجالس محلية منتخبة لدورها الفعال فى دعم الإدارة المحلية وأجهزتها المختلفة، فضلًا عن أهمية دورها الرقابى، وذلك وفقًا لما تضمنه الدستور من بنود متعلقة بالمحليات فى الباب الخاص بالسلطة التنفيذية، وبالتالى يكون دورها فى الأساس دعم الإدارات المحلية بجانب تفعيل دورها الرقابي.

اللواء دكتور رضا فرحات الرئيس السيسي الحوار الوطنى التعديل التشريعى مجلس النواب

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