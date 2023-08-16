تامر عاشور يطلق أحدث أغنياته "عدّيت" ويستعد لحفلين بالساحل الشمالى ودبى

أطلق النجم تامر عاشور اليوم الأربعاء، أحدث أغنياته بعنوان "عدّيت" على موقع الفيديوهات يوتيوب على طريقة السنجل.

الأغنية الجديدة تعاون فيها تامر مع الشاعر الغنائي تامر حسين ومن توزيع توما وألحان غريب وقدم فيها كلمات وألحانًا مختلفة.

وعلى صعيد آخر يستعد تامر لإحياء حفل غنائي جديد يوم الخميس القادم بالساحل الشمالي وحفل آخر بدبي هو الأول له هناك يوم السبت القادم.



ومؤخرًا تصدر النجم تامر عاشور تريند موقع التدوينات القصيرة "X" تويتر سابقًا، خلال حفله بمهرجان العلمين الجديد الذي أحياه مع النجمة إليسا.

https://youtu.be/70mqbhI9IzA

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر عاشور، هي أغنية بعنوان "اصحى للكلام"، التي طرحت خلال الفترة الماضية عبر قناته بموقع يوتيوب، الأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدي.