الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجامعة العربية تبحث تطوير الشراكة العربية الصينية فى المجال الزراعى

السفير حسام زكي ووزير
السفير حسام زكي ووزير الزراعة الصيني

شهدت الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم، زيارة من تانج رنجيان وزير الزراعة والشئون القروية بجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له؛ حيث قام باستقبالهم، بتكليف من الأمين العام للجامعة- السفير حسام زكي الأمين العام المساعد.

وصرح مصدر مسئول بالجامعة، بأن السفير حسام زكي أشاد خلال اللقاء بمستوى العلاقات العربية الصينية التي شهدت تطوراً ملحوظاً منذ تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني في عام 2004، حيث تكللت بعقد أول قمة عربية صينية في ديسمبر 2022 بالرياض، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وأفاد المصدر بأن السفير حسام زكي أكد أيضًا الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتعزيز التعاون العربي الصيني لاسيما في المجال الزراعي، وذلك في ضوء اهتمامها بتحقيق الأمن الغذائي العربي وكذلك الأزمات الحالية التي تهدد الأمن الغذائي العالمي، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات الزراعية ونقل التكنولوجيا الحديثة لتحسين إنتاجية القطاع الزراعي.

رغبة في توسيع التعاون الزراعي

من جانبه، ثمن الوزير رنجيان العلاقات العربية الصينية الممتدة عبر التاريخ، مؤكداً اعتزام الصين توسيع التعاون مع الجانب العربي في المجال الزراعي لما له من أهمية في تحقيق التنمية والاستقرار.

وأشار رنجيان إلى الجهود التي تبذلها الصين لبناء علاقات تعاون مع الدول العربية تكللت بتوقيع مذكرات تعاون مع 7 دول عربية، فضلاً عن برامج التعاون الثنائي القائمة مع الوزارات المختصة في عدد من الدول العربية.

كما عرض الوزير رنجيان رؤية بلاده حول تطوير الشراكة العربية الصينية في المجال الزراعي.

وقد أعرب في السياق السفير حسام زكي عن تقديره للمقترحات القيمة المقدمة من الجانب الصيني والتي ستشكل أرضية صلبة لإطلاق مسار تعاوني يستفيد منه الجميع، مؤكداً أهمية توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة والصين في المجال الزراعي، والتي ستنبثق عنها آلية عربية صينية لتنفيذ برامج التعاون المشترك.

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​الجامعة العربية الصين تانج رنجيان وزير الزراعة الصيني مباحثات الشراكة العربية الصينية المجال الزراعي السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

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