مانشستر يونايتد: لم نتخذ قرارًا بخصوص ماسون جرينوود

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، أنهم في المرحلة الأخيرة لاتخاذ قرار بخصوص مستقبل لاعبهم ماسون جرينوود، مشددين أنهم لم يتخذوا قرارًا نهائيًا حتى الآن بخصوص ذلك الصدد.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن عن خضوع جرينوود لتحقيق داخلي بعد اتهامه بمحاولة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على شقيقته، رغم إسقاط التهم عليه من قبل المحكمة في شهر فبراير الماضي.

وكانت شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية قد أكدت منذ قليل بأن مانشستر يونايتد أبلغ موظفيه قبل أسبوعين، بعودة جرينوود لصفوف الفريق، على أن يتم نشر مقطع فيديو يتم خلاله شرح القرار.

ونشر مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء فيه الآتي:"بعد إسقاط جميع التهم الموجهة إلى ماسون جرينوود في فبراير 2023 ، أجرى مانشستر يونايتد تحقيقًا شاملاً في المزاعم الموجهة ضده".

وتابع:"وقد استند هذا إلى أدلة وسياقات كثيرة ليست في المجال العام ، وقد سمعنا من العديد من الأشخاص الذين لديهم مشاركة أو معرفة مباشرة بالقضية".

وأضاف:"خلال هذه العملية ، كانت رفاهية ومنظور الضحية المزعومة محوريًا في استفسارات النادي ، ونحن نحترم حقها في إخفاء هويتها مدى الحياة".

وزاد:"لدينا أيضًا مسؤوليات تجاه ماسون كموظف ، كشخص شاب يعمل مع النادي منذ سن السابعة ، وكأب جديد مع شريك حياة له".

وأكمل:"اكتملت الآن مرحلة تقصي الحقائق في تحقيقنا ، ونحن في المراحل النهائية لاتخاذ قرار بشأن مستقبل ماسون".

وتابع:"وخلافًا لتكهنات وسائل الإعلام ، فإن هذا القرار لم يتخذ بعد وهو يخضع حاليًا لمداولات داخلية مكثفة. تقع المسؤولية في النهاية على عاتق الرئيس التنفيذي".

وأوضح:"بمجرد اتخاذه ، سيتم إبلاغ القرار وتوضيحه لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين للنادي".

واختتم:"لقد كانت هذه حالة صعبة لكل شخص مرتبط بمانشستر يونايتد ، ونحن نتفهم الآراء القوية التي أثارتها بناءً على الأدلة الجزئية الموجودة في المجال العام. نطلب التحلي بالصبر ونحن نعمل خلال المراحل الأخيرة من هذه العملية المدروسة بعناية".

وسبق أن أكدت شرطة مدينة مانشستر الإنجليزية إسقاط جميع التهم التي يواجهها ماسون جرينوود، لاعب فريق مانشستر يونايتد، والتي تتعلق بالعنف الأسري، واغتصاب صديقته السابقة.

يُذكر أن آخر مباراة رسمية شارك جرينوود فيها كانت مباراة مانشسرت يونايتد ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، يوم 22 يناير 2022.

وخرجت صديقة اللاعب بصور وتسجيل صوتي، في شهر يناير من العام الماضي، لاعتداء اللاعب جنسيًا عليها مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضده، وتم القبض على اللاعب وخضع للإجراءات القانونية خلال فترة امتدت لعام كامل، قبل أن يتم إسقاط كافة التهم عنه بشكل رسمي.